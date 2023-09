Melhorias na Avenida Presidente Kennedy, em Campo Mourão

Melhorias na Avenida Presidente John Kennedy, em Campo Mourão, que é o trecho urbano da rodovia BR 272 (saída para Farol), foi o tema de uma reunião entre o prefeito Tauillo Tezelli e o deputado estadual Douglas Fabrício na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Curitiba.

Os representantes de Campo Mourão foram atendidos pelo superintendente Regional do DNIT no Paraná, Hélio Gomes da Silva Junior e o engenheiro Lúcio Machado. O projeto para aumentar a pista, ciclovia, iluminação e trevo de acesso já foi aprovado e contratado pelo município.

“Por ser uma rodovia com um trecho sob administração federal foi necessária a aprovação do DNIT e autorização dos órgãos competentes em Brasília para poder realizar as adequações”, explica o prefeito, que solicitou que o trecho seja repassado para a administração municipal.

A Avenida Presidente Kennedy corta todo o bairro Lar Paraná (cerca de 3 km), com tráfego intenso por ser a rodovia de acesso a região oeste do Estado. A manutenção e intervenções no trecho são de responsabilidade do DNIT.