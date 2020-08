Veículo que seria casal desaparecido e que deixou bebê aparece queimado

O veículo Honda Civic, supostamente pertencente ao casal Kawane Cleve e Rubens Biguetti Junior, que está desaparecido em Goioerê, foi encontrado queimado e abandonado em uma estrada rural no bairro Jamaica, em Moreira Sales.

O casal desapareceu na noite desta segunda-feira, e apenas o filho deles, de apenas dois meses de idade, foi encontrado abandonado em uma calçada, na rua do Contorno Norte, na divisa do Jardim Curitiba com a Vila Candeias, em Goioerê.

No veículo queimado não há pistas sobre os supostos proprietários do automóvel. A Polícia Civil ainda investiga o motivo pelo qual o mesmo foi incendiado.

O delegado de polícia de Goioerê, Hélio Nunes Pires, salienta que as investigações buscam descobrir o paradeiro do casal e o que levou a criança a ser abandonada.

Informações: Goionews