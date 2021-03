Tratorista morre eletrocutado em Goioerê

Um homem de 42 anos morreu eletrocutado enquanto trabalhava com um trator na manhã deste domingo, em uma propriedade rural, no município de Goioerê. O incidente ocorreu na região do Bairro dos Gonçalves, por volta das 07h15.

De acordo com as informações, o equipamento que estava engatado no trator, acabou tocando na rede de alta tensão, provocando a descarga elétrica.

O tratorista, identificado por Elias Santana Moura e que seria morador de Janiópolis, morreu no local. A equipe do suporte avançado do SAMU foi acionada, fez o atendimento, mas ele não resistiu.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Campo Mourão para os exames de autópsia.