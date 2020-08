Rapaz é morto a tiros no quintal da casa da irmã

Renato Silva, 29, mais conhecido por Bochecha, foi morto a tiros por volta das 13 horas desse domingo, 23, no quintal de uma residência, em Goioerê. O crime ocorreu na rua Marquês de Campo Mourão, entre as ruas do Centenário e Barbosa Ferraz.

De acordo com as informações, o rapaz foi morto após chegar na casa de sua irmã, supostamente para tratar de alguns animais. Quando estava sozinho no quintal da casa, foi surpreendido pelo atirador, sendo atingido por pelo menos quatro disparos.

Vizinhos da residência informaram que ouviram apenas o barulho dos disparos e não perceberam se houve aproximação de carro ou motocicleta na frente da residência.

A polícia suspeita que a vítima foi seguida pelo criminoso até a casa de sua irmã, que aproveitou o fato de ele estar sozinho no quintal para executá-lo. A motivação do crime, no entanto, ainda está sendo investigada.

Informações: Goionews