Prefeito de Goioerê vem a CM conhecer e buscar informações sobre o Tiro de Guerra

O prefeito de Goioerê, Betinho Lima, esteve em Campo Mourão na manhã desta quinta-feira (13), onde veio conhecer e buscar informações sobre a parceria do município com o Exército Brasileiro. O prefeito tem interesse de implantar uma unidade do Tiro de Guerra em Goioerê e a visita foi acompanhada pela procuradora geral do município, Alessandra Lavorente Chiroli.

As instalações e funcionamento do TG foram apresentados pelo comandante e chefe de instrução, Jarbas René Gonçalves. “Campo Mourão é nossa referência regional e por isso viemos conhecer o TG, pois também queremos oferecer o serviço militar em Goioerê, que é a segunda maior cidade da região. Agora vamos oficializar o Exército e colocar terreno e estrutura para abrigar essa unidade”, disse o prefeito, ao acrescentar que o município dispõe de dois espaços para oferecer ao Exército.

Sobre a parceria a procuradora explicou que a prefeitura de Campo Mourão fornece o espaço físico, moradia para os instrutores, alimentação (café da manhã) aos atiradores e serviços de manutenção do prédio, incluindo limpeza uma vez por semana. As despesas são custeadas por uma rubrica específica no orçamento anual da Procuradora Geral.

Além de explicar sobre o funcionamento, ingresso e rotina das atividades, o comandante do TG também mostrou as instalações ao prefeito, como os espaços destinados a instrução, equipamentos e armamento utilizado. Em Campo Mourão o TG conta com duas turmas de 50 atiradores e as instruções são ministradas das 6 às 8 horas da manhã, de segunda a sábado.