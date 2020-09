Polícia Civil investiga triplo homicídio na cidade de Goioerê; 2 eram irmãos

A Polícia Civil de Goioerê investiga para tentar prender os autores do triplo-homicídio ocorrido no início da noite dessa sexta-feira, na idade. As vítimas foram dois irmãos e outro rapaz que estava com eles no momento em que ocorreram os disparos.

O crime ocorreu na Avenida Pérola, entre as ruas Antonio Moulin e José Marques, na Vila Guaíra, por volta das 19h. Dois homens chegaram em uma motocicleta e abriram fogo, matando no local os irmãos Jhonatas Matos da Silva, conhecido como “Dione”, e Wanderson dos Santos.

Um deles morreu na casa e o outro correu para tentar escapar, mas morreu na rua, próximo a uma árvore. Eles moravam em Foz do Iguaçu e teriam saído “fugido” para Goioerê, onde estavam há uma semana.

Também morreu no atentado, Dario Rodrigues. Ele chegou a ser socorrida, mas morreu quando estava recebendo atendimento médico na Santa Casa. Rodrigues teria morrido por estar no lugar errado, na hora errada, já qe não era alvo dos atiradores.

Até o momento a polícia não tem pistas dos atiradores, que fugiram com a motocicleta após os disparos. O crime chocou a cidade de Goioerê, que tem presenciado aumento na criminalidade, principalmente no número de homicídios, que já triplicou em relação ao ano passado, faltando três meses para terminar o ano.

Informações: Goionews