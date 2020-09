Comércio é alvo da criminalidade

Trabalhar durante o dia e não conseguir descansar à noite, preocupado com o clima de insegurança que tem “rondado” o comércio durante as madrugadas. Essa tem sido a reclamação de alguns empresários, que tiveram suas lojas arrombadas em Campo Mourão, mesmo dispondo de alarmes e câmeras de segurança.

Foi o que aconteceu na madrugada dessa sexta-feira, na área central de Campo Mourão, quando um ladrão parou a bicicleta em frente a uma ótica e em poucos segundos invadiu o local, levando dinheiro e outros objetos.

Ao disparar o alarme, o proprietário acionou a Polícia Militar e foi ao local rapidamente. “Ele não ficou mais que 20 segundos dentro da loja. Cheguei um minuto depois, mas ele já havia saído”, lamentou.

A Polícia Militar também chegou rápido, mas o bandido não foi preso. Com número escasso de efetivo, a Polícia Militar até tenta, mas não consegue evitar os crimes contra o patrimônio.

Recentemente a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) recebeu alguns empresários vítimas da insegurança na cidade. Diante dos relatos sobre furtos ocorridos no comércio de Campo Mourão, a Acicam convidou os representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Público e Conselho de Segurança para uma reunião de esclarecimentos.

“Fomos informados que apesar desses casos pontuais ocorridos, o índice de criminalidade vem baixando significativamente em nossa cidade. Mas mesmo assim a Acicam ofereceu uma palestra sobre segurança no comércio, que foi realizada pelo Capitão Hermon da Polícia Militar durante a reunião mensal da Acicam”, disse o presidente da Acicam, Bem-Hur Berbet.

Também foi elaborada uma cartilha contendo os principais cuidados que o comerciante deve adotar em seu estabelecimento para evitar esse tipo de ação por parte dos bandidos. “Essa cartilha está sendo impressa e será distribuída gratuitamente a todos os associados”, declarou bem-Hur.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

No mês de junho, autoridades civis e militares, bem como técnicos e pessoas da comunidade em geral participaram da Audiência Pública “Segurança Pública e seus Temas Afetos à Luz da Pandemia do Novo Coronavírus”, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

A audiência foi realizada através de videoconferência (Sistema Zoom) e definiu uma série de propostas e reivindicações que serão levadas diretamente ao governador Carlos Massa “Ratinho Júnior”, pelo deputado estadual Douglas Fabrício, propositor da audiência pública.

O prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, participou do debate, quando falou das dificuldades enfrentadas pelos municípios no setor de segurança pública.

Ele destacou a necessidade de aumento de efetivos e explanou sobre o Programa Campo Mourão Mais Segura, que está sendo implantado no município com a instalação de câmeras de segurança e uma plataforma que utilizará imagens de sistemas particulares.

PROBLEMA CONSTANTE

O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Júlio Cesar Vieira da Rosa, também falou sobre a falta de efetivo como um problema constante da Polícia Militar em todo o estado.

Ele justificou que trata-se de um problema de solução de longo prazo, em função do processo de contratação de novos policiais que depende de etapas de formação, além do concurso público.

O deputado Douglas Fabrício, que conduziu o processo da audiência pública, argumentou sobre as reivindicações dos municípios e necessidades das policias Civil e Militar. “São necessidades dos municípios, que pedem melhorias na segurança pública, um setor que depende de atenção e muita responsabilidade”, frisou Douglas Fabrício

Estudos apontam que a Polícia Militar do Paraná deveria ter no mínimo 60 mil policiais, média de dois PM’s para cada 400 moradores, porém o número está quase três vezes abaixo disso, com o Estado tendo um efetivo de apenas 22 mil PM’s.