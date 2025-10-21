Agência do Trabalhador de Campo Mourão tem oferecido uma média de 400 vagas toda semana

Desde o início do ano a Agência do Trabalhador de Campo Mourão tem disponibilizado uma média de 400 vagas de emprego oferecidas por empresas dos mais diversos ramos de atividades. Entre as cidades do mesmo porte, a Agência de Campo Mourão tem se destacado entre as primeiras do Estado, com colocação de mais de 2 mil trabalhadores por ano no mercado de trabalho.

Em 2025, a Agência passou a utilizar um formulário eletrônico (Google Forms) para o recebimento e controle das vagas disponibilizadas pelas empresas parceiras. Essa inovação trouxe maior organização, transparência e rastreabilidade ao processo de captação, permitindo a consolidação de dados históricos e a análise de tendências de forma mais estruturada.

O mais recente relatório, de maio a julho, mostra que de modo geral, as vagas permanecem abertas até 15 dias, podendo chegar a 30 dias. A exceção são dos frigoríficos, que abrem vagas semanalmente devido à alta demanda. No fluxo normal de atendimento, as vagas de Zeladora, Porteiro, Auxiliar de Expedição, Secretária e Auxiliar Administrativo foram as de maior procura, portanto fechando mais rapidamente.

Com exceção das vagas de auxiliar de produção dos frigoríficos, as que tiveram maior índice de aberturas no trimestre verificado foram as de Vendedor (13,72%), Auxiliar de Limpeza ou Zeladora (9,41%), Operador de caixa (6,70%) e Repositor com 6,38%.

A partir de julho de 2025, o recebimento de vagas passou a ser realizado via formulário eletrônico, incluindo os parceiros mais antigos que foram orientados a adotar o novo procedimento. “Os empresários podem continuar vindo pessoalmente na Agência que serão orientados sobre o novo procedimento, que refletem de maneira completa e padronizada o fluxo de vagas da Agência”, ressalta a gerente da Agência do Trabalhador, Janaina Meneghetti.

.

Ela lembra que a falta de qualificação profissional é o principal empecilho para o preenchimento de algumas vagas, mas diariamente também são oferecidas diversas oportunidades de trabalho que não exigem experiência. “Vale lembrar que nosso papel é encaminhar o trabalhador, pois a contratação ou não depende da empresa”, completa.