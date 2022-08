Motorista fica ferido em colisão frontal com carreta na BR-272

O motorista de um veículo Fiat Fiorino ficou gravemente ferido em uma colisão frontal com uma carreta, na rodovia BR-272, próximo à entrada do bairro Santa Luzia, em Goioerê. A vítima foi encaminhada a um hospital da região pelo helicóptero do Samu. O acidente ocorreu na tarde de hoje.

O homem seria morador de Cascavel. Segundo as informações levantadas pela Polícia Rodoviária Estadual, ele trafegava sentido a Campo Mourão e se chocou de frente contra uma carreta Scania.

A Fiorino transportava telhas de zinco, quando supostamente a força do vento teria levantado a carga, fazendo com que o condutor perdesse a direção e invadisse a pista contrária. Com isso acabou batendo de frente com uma carreta Scania.

O veículo ficou completamente destruído. Equipes dos bombeiros e Samu de Goioerê prestaram atendimento e retiraram a vítima que ficou presa às ferragens.

Com informações: Goionews