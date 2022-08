Desde a semana passada estão esgotados os convites para a 1ª Noite Empresarial Acicam, que acontece sábado (dia 3), nos salões do Mourão Garden, a partir das 20 horas. O evento – inédito na cidade – deverá reunir em torno de 700 pessoas e a programação inclui a cerimônia de posse festiva da diretoria da entidade empresarial, coquetel, jantar e baile, além de shows.

A abertura será com a solenidade de posse festiva da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, eleita em meados de abril passado. Na primeira gestão de Ben-Hur Berbet à frente da Acicam não houve posse festiva da diretoria eleita em razão das restrições impostas no enfrentamento da pandemia de Covid-19. A transmissão da presidência entre Alcir Rodrigues da Silva (que encerrava o mandato) e o presidente eleito, Ben-Hur Berbet, não pode ser realizada. Neste ano, o líder empresarial mourãoense foi reeleito para dirigir a entidade por mais dois anos e nenhum evento festivo foi realizado na época também devido às limitações impostas pela pandemia.

Em seguida serão realizados o jantar e o baile, abertos à comunidade. Entre as atrações, a Banda Metrópole e show com Elvis Presley Cover. O evento será realizado nos moldes do tradicional Baile da Maçonaria local e a procura por convites superou todas as expectativas dos organizadores.

O presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, convidou oficialmente o governador Ratinho Júnior e o vice-governador, Darci Piana. Já está confirmada a presença do presidente, do vice-presidente e do superintendente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), Fernando Morais, Lourival Macedo e Márcio Vieira, respectivamente.

A promoção também vai marcar o início das comemorações do 70º aniversário de fundação da Acicam, no final de junho de 2023.

DIRETORIA

Está assim composta a diretoria: presidente – Ben-Hur Roberval Teixeira Berbet; 1º vice-presidente – Nobutochi Kimura; 2º vice-presidente – Francisco Aparecido Viudes; 3º vice-presidente – Queila Barbosa da Silva; 4º vice-presidente – Paulo César Gomes; 5º vice-presidente – Alcir José Goldoni; 1º secretário – Itamar Zeni; 2º secretário – Raphael Menechini Neto; 1º tesoureiro – Rui André Laverde; 2º tesoureiro – Valerio Dell Est Pereira; diretores adjuntos – João Ernesto da Silva, Eloi Ricardo C. Bonkoski e Fernando Yukio Mizote.

O Conselho Deliberativo é composto por Alcir Rodrigues da Silva, Rodrigo Machado da Luz, Nestor Ocimar Bisi, Celso Pereira Júnior, Elton Rogério de Souza, Paulo Antônio Marques Carreira, Leandro José Torino, Geraldo Sebastião dos Santos, Neusa Yumie Isseyri, Newton dos Santos Leal, Maria Goretti de Arruda Bezerra, Michael Zachytko Cavalcante, Eduardo José Marques, Sidinei Generoso Rabelo e Evandro Breschiliare.

Já o Conselho Fiscal é integrado por Ivone de Lourdes Capristo Malho, Mariza Pante Ferreira e Juliano Alves Bergamaschi (efetivos), Denir Daleffe, Isaias Zilli Biazin e Suzana de Moraes Alves (suplentes).

Estes são os titulares dos departamentos da Acicam: SPC – Nobutochi Kimura e Deonildo Rorato; CONJOVE – Kamila Walter Ghisso; Conselho da Mulher Executiva – Queila Barbosa da Silva; Departamento Industrial – Edenilson Carlos de Oliveira; Departamento Jurídico – Leonardo Haruo Medeiros Hiroki; Departamento Assistência Físico Contábil – Idnei Hundsdorfer; Departamento Assistência de Imprensa – Ivan Marcelo Chiroli; Departamento de Relações Públicas – Eloi Ricardo C. Bonkoski; Departamento de Promoções e Eventos – Donizeti Santos Pereira; Departamento Patrimônio – Antônio Ribeiro da Rosa; Departamento de Responsabilidade Social – Márcio Rogério de Abreu.