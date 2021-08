Família pede justiça em outdoor após 1 ano do desaparecimento de casal em Goioerê

Familiares do casal Kawany Cleve e Rubens Biguetti Junior, que está desaparecido há exatamente um ano, cobrou justiça por meio de um outdoor, instalado próximo do jardim Universitários, em Goioerê.

No outdoor, com a foto do casal, está escrito: “Queremos Justiça – Um ano de saudade”. Em entrevista ao Umuarama News, a mãe de Kawany, Léia Grejanin, disse que a única coisa que ela pede nesse momento é justiça e a oportunidade de poder sepultar a sua filha. Os corpos do casal nunca foram encontrados.

DESAPARECIMENTO

Kawany e Rubens desapareceram na noite do último dia 3 de agosto de 2020, após o filho do casal, um menino de apenas quatro meses de vida, ser encontrado abandonado na calçada de uma rua no Jardim Curitiba, em Goioerê.

O bairro fica na saída para Moreira Sales, cidade vizinha onde o carro da família, um Honda Civic, foi encontrado carbonizado na manhã do dia seguinte. Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação até o momento é que o desaparecimento do casal esteja relacionado com vingança.