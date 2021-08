Evento marca celebração da CCT 2021-2022 do comércio; abertura no período natalino está definida

Uma cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (3/8) marcou a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho (2021-2022) do comércio para Campo Mourão e outros 26 municípios da região. O acordo foi firmado pelos presidentes Ben-Hur Berbet (da Associação Comercial e Industrial – Acicam), Nelson José Bizoto (do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista – Sindicam) e Mauro de Oliveira (do Sindicato dos Empregados no Comércio – Sindecam).

O evento teve também a participação de diretores e gestores das três entidades e aconteceu nas dependências da Acicam. Resultado de negociações que estenderam-se ao longo dos últimos três meses, a CCT é retroativa a 1º de junho e estende-se até 31 de maio do próximo ano.

SALÁRIOS

Pelo acordo celebrado, os integrantes das categorias econômicas abrangidas – com salário superior ao piso e que tenham prestado serviço ao mesmo empregador por período ininterrupto superior a 90 dias ou mais – terão os salários fixos reajustados com a aplicação do percentual de 9 por cento, a partir do dia 1º de junho.

Para empregados comissionados, o piso salarial da categoria passou a ser de R$ 1.652,00. Já para entregadores e demais empregados, o piso agora é de R$ 1.597,00. Pacoteiros lojistas e funcionários de copa, cozinha, limpeza, portaria, vigilância e guarda, contínuos e office-boys o piso agora é de R$ 1.401,00.

DATAS ESPECIAIS

A nova CCT manteve o funcionamento do comércio lojista, em horário especial, nos dois primeiros sábados, de cada mês. Também prevê a realização da Black Friday em novembro próximo (dia 6 – das 7h30min às 22 horas), além da abertura do comércio em horário especial na sexta-feira que antecede o Dia das Mães do próximo ano (dia 6 de maio – das 9 às 22 horas).

O calendário de datas especiais contempla ainda o período natalino. A abertura do comércio em horário especial começa no dia 10 de dezembro – sexta feira (das 9 às 22 horas). O mesmo horário será adotado nos períodos de 13 a 17 de dezembro e de 20 a 23 de dezembro. No dia 18 de dezembro (sábado), o comércio vai funcionar das 9 às 17 horas, enquanto no dia 19 (domingo) o atendimento ao público vai se estender das 14 às 20 horas. Na véspera de Natal (dia 24), o atendimento será das 9 às 16 horas.

Para os funcionários que trabalharem em horário especial, a compensação será nos dias 27 de dezembro (segunda-feira), 3 de janeiro (segunda-feira) e nos dias 1º e 2 de março (carnaval).

ABRANGÊNCIA

A CCT firmada é válida para os municípios de Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Laranjal, Luiziana, Mamborê, Mariluz, Moreira Sales, Nova Cantu, Palmital, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre do Oeste, Roncador e Ubiratã.