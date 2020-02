Cemitério teve mais sepultamentos de mulheres em janeiro

Contrariando as estatísticas, o cemitério municipal São Judas Tadeu de Campo Mourão sepultou mais mulheres do que homens no mês de janeiro. O saldo foi apertado, com 28 enterros femininos contra 27 masculinos, além de um natimorto.

Para se ter uma ideia, em dezembro de 2019, morreram o dobro de homens em relação às mulheres: 28 a 14 sepultados no São Judas Tadeu. Em todo o ano passado, apenas em quatro meses o cemitério sepultou mais mulheres.

No total, em 2019, o cemitério de Campo Mourão realizou 635 enterros, sendo 324 de homens e 274 mulheres, além de 21 crianças: 12 do sexo masculino e nove femininos.