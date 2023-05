Duas presas fogem da cadeia pública de Goioerê

Duas detentas fugiram na madrugada desse domingo da cadeia pública de Goioerê. A fuga só foi percebida pela manhã, quando os agentes do Departamento Penitenciário (Depen) foram fazer a contagem matinal das detentas na área externa e perceberam a falta de duas.

A Polícia Militar foi acionada para dar apoio nas buscas. Imagens do circuito interno de vídeo mostraram que a fuga ocorreu por volta das 2h11 de domingo.

As duas presas aproveitaram uma abertura na parede, onde um ar condicionado havia sido instalado para escapar. As buscas estão sendo mantidas na tentativa de recapturar as duas fugitivas.