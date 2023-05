Feira do Produtor de Campo Mourão completa 4O anos de existência

Há exatos 40 anos, em 28 de maio de 1983, tinha inicio a Feira do Produtor em Campo Mourão, iniciando com uma solenidade na rua, em frente ao Estádio Municipal Prefeito Roberto Brzezinski.

Nesse dia os primeiros feirantes já começaram a oferecer seus produtos diretamente de seus veículos, como carroças e jipes. Os produtos eram expostos sobre os próprios veículos ou em bancas improvisadas.

A solenidade ocorreu naquela manhã de sábado e contou com a presença do então prefeito Augustinho Vecchi; secretário municipal José Pochapski, e os servidores da Emater, Iole Elsa Conali e Vitor Krzyzaniak (in memoriam), entre outras autoridades locais.

A Feira do Produtor só foi oficializada anos depois por meio do decreto n° 67/93 na gestão do prefeito José Pochapski. A Feira do Produtor já nasceu com expectativas de se tornar uma fonte de renda para pequenos agricultores e ao mesmo tempo levar alimentos e entretenimento a diversos pontos da cidade, sendo por muitos anos um local de encontro da população mourãoense.

Também servia para abastecer uma cidade que a cada dia crescia e se tornava polo na região, algo que acontecia em decorrência da expansão do comércio local e crescimento da população urbana.

A criação e implantação do regimento interno adveio da criação da Associação dos Produtores Hortigranjeiros de Campo Mourão – a HORTICAMPO, que nasceu em 30 de junho de 1988 com a ajuda da Emater.

No dia 9 de abril de 1999, fora criada a Lei nº 1219 que regulamentava o regimento interno da Feira do Produtor de Campo Mourão sendo posteriormente revogada pela lei nº 3731/2016 e ampliada pela Lei Complementar nº 59/2019.

As feiras comercializam desde produtos in natura como frutas, verduras e legumes e seus derivados, produtos coloniais e alimentos em geral, como pastéis, lanches, caldo de cana, tapioca, pães, espetinhos, crepes e outros doces, churros e raspadinha, algodão doce, defumados e embutidos, peixes, e café moído na hora, além de artesanatos e produtos em conserva. Também havia brinquedos para crianças como infláveis e cama elástica.

A organização, funcionamento e localização da Feira são de competência do município de Campo Mourão sendo instruídas por lei e pelo estatuto.

Uma distinção importante a ser feita é que a “Feira do Produtor Rural’’ mais conhecida como Feira do Produtor não se confunde com a chamada Feira Criativa e Feira dos Bairros, a exemplo da Feira que ocorre no Jardim Araucária e Cidade Nova.

A Feira do Produtor Rural é realizada nos seguintes dias e locais: terça-feira (Vila Urupês), quarta-feira (Jd Isabel), quinta-feira (Jd Santa Nilce e Lar Paraná), sexta-feira (Jd Laura e Jd Tropical), sábado (Cohapar) ocorrendo no horário das 16h às 21h (exceto aos sábados em que atende das 15h às 21h).

Já as feiras de bairro acontecem em regra num único dia da semana, e a Feira Criativa ocorre aos sábados, domingos e feriados, na Praça da Catedral.

Por fim, a Feira do Produtor de Campo Mourão é fonte de renda de mais de 30 famílias, as quais atendem toda população mourãoense em sete locais espalhados por todo perímetro urbano.

“Ao comprar dos nossos feirantes você consumidor está ajudando a fomentar a agricultura familiar e ajuda ao menos seis famílias de pequenos produtores rurais, que sobrevivem única e exclusivamente da venda de seus alimentos nas feiras. Comprar dos verdureiros fortalece a economia local já que seu dinheiro permanece por aqui. Ao comprar os alimentos e artesanatos você fomenta além da economia, também a gastronomia e criação artesanal de produtos”, diz Jair Wenneck, presidente da Horticampo.

Texto e pesquisa: Janderson Wenneck