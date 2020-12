Acidente com avião em Roncador matou família de Goioerê

Os quatro mortos no acidente com um avião, ocorrido na manhã desta terça-feira, na zona rural de Roncador, são de uma mesma família de Goioerê.

Todos foram identificados ainda nesta manhã. São eles: Valdecy Cruzeiro, sua esposa, Luciana Brito Cruzeiro, donos da empresa “Cruzeiro Materiais para Construção” de Goioerê, além de suas filhas Beatriz Cruzeiro e Julia Cruzeiro.

Segundo informações do site Goionews, de Goioerê, a família decolou do aeroporto da cidade com destino a Guaratuba e quando sobrevoava a região de Roncador, ocorreu a queda.

Ainda segundo apurou o site Goionews, funcionários de uma fazenda ouviram um barulho e encontraram parte do avião em uma plantação de soja. Outra parte estava boiando no Rio do Macaco, próximo com a divisa de Mato Rico. As quatro pessoas morreram instantaneamente.

O avião monomotor Cessna 177B, com capacidade para três pessoas, pertencia a Valdecy, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) e estava em situação normal de aeronavegabilidade. Ainda conforme o RAB, o mesmo foi comprada em setembro deste ano. Os corpos serão encaminhados ao IML de Guarapuava, para depois serem liberados para a família.

Informações: Goionews