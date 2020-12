Avião cai e provoca morte em Roncador

Um avião de pequeno porte caiu nesta manhã na área rural do município de Roncador causando morte. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam a bordo, mas pela gravidade do acidente não houve sobrevivente. A queda ocorreu próximo à divisa com o município de Mato Rico.

Parte dos destroços ficaram no interior do Rio Macaco e também em uma lavoura de soja. Ainda não há mais detalhes sobre o acidente ou identificação das vítimas.

Informações: Tribuna do Interior