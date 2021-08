Fomento Paraná apresenta linhas de crédito a prefeitos da Comcam

O diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, participou de encontro com prefeitos da Comcam, na sede da entidade, em Campo Mourão, onde apresentou linhas de créditos aos gestores e lideranças da região.

Durante a reunião, foi reforçada a parceria da Fomento Paraná com os municípios. Participaram do encontro 18 prefeitos de cidades da região. “As visitas aos municípios atendem a diretriz do governador Carlos Massa Ratinho Junior de os órgãos do Governo estarem presentes no dia a dia dos municípios. No caso da Fomento Paraná as reuniões com os prefeitos e gestores servem para reforçar e ampliar parcerias com as prefeituras para expandir o acesso ao crédito para empreendedores”, disse Neves.

Ele apresentou aos prefeitos, as diferentes linhas de crédito, como microcrédito e Banco da Mulher Paranaense, e recursos para financiamento à inovação e energias renováveis, por exemplo. Apenas o Banco da Mulher Paranaense já atingiu mais de 5 mil empreendedoras desde 2019.

A Fomento Paraná tem linhas de créditos para diversos segmentos como infraestrutura, pavimentação, construção de calçadas, obras de drenagem, iluminação pública, terminais rodoviários, entre outros. A vantagem de financiamentos pelo banco são as taxas de juros diferenciadas do mercado. “Temos na Comcam alguns municípios que ainda não são parceiros, mas nem por isso deixaremos de atendê-los”, falou Neves, ao destacar que o banco também opera linhas específicas para as prefeituras em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

O presidente da Comcam, Leandro Oliveira, prefeito de Araruna, comentou que a Fomento Paraná sempre foi parceira dos municípios. Segundo ele, durante a reunião, os gestores puderam sanar várias dúvidas em relação a acesso aos financiamentos do banco. “Os prefeitos esclareceram dúvidas e agora sabem como fazer, o que tem que fazer e onde buscar os recursos”, frisou, ao comentar que ‘todo município tem demandas’ e que muitas delas podem ser atendidas com financiamentos pela Fomento Paraná.