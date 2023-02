Secretaria de Saúde contrata auditoria médica

A Secretaria Municipal de Saúde abriu credenciamento de Unidades prestadoras de Serviços de Auditoria Médica para a Gerência de Auditoria. Poderão participar pessoas jurídicas da área de saúde, que mantenham em seu quadro, profissionais da área que gozem de boa reputação profissional e atendam as condições e os critérios mínimos estabelecidos pelo SUS.

Os envelopes de habilitação devem ser entregues na Secretaria Municipal da Saúde (Rua Francisco Albuquerque, 1999 – centro) a partir do dia 1º de março. O credenciamento ficará disponível por 30 dias. As empresas candidatas deverão possuir em seu quadro funcional número suficientes de profissionais para atender ao disposto no edital.

A documentação completa do edital pode ser examinada na Secretaria Municipal da Saúde, baixada no Portal do Cidadão pelo site www.campomourao.atende.net. Também pode ser solicitado através dos e-mais [email protected] ou [email protected]

Mais informações: (44) 3518- 1633.