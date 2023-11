Rapaz é preso após tentativa de roubo com simulacro de revólver em Farol

Um rapaz de 24 anos foi preso por volta das 22h30 de ontem, por tentativa de assalto e desacato contra a Polícia Militar, na cidade de Farol. Na tentativa de roubo, ele usava um simulacro de revólver.

A vítima é um homem que estava em um bar, local também frequentado pelo rapaz que ingeria bebida alcoólica. Na hora de voltar para casa, o indivíduo pediu carona e foi atendido. No entanto, assim que entrou no carro, o rapaz anunciou o assalto, sacando um arma.

A vítima de 41 anos assustou-se com a situação e saiu do veículo. No entanto, o agressor deixou cair o revólver, momento em que ele percebeu que a arma era falsa e gritou.

O bandido reagiu desferindo dois socos no rosto do motorista e saiu correndo, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar recebeu a denúncia e foi até a casa do agressor, mas ele não aceitou a voz de prisão, permanecendo trancado no imóvel e proferindo xingamentos contra a equipe.

Em determinado momento ele apareceu em uma janela armado com uma faca e ainda dava socos nas janelas de blindex. Com apoio de uma equipe do 11º BPM de Campo Mourão, o rapaz foi dominado e detido, sendo encaminhado juntamente com o simulacro para 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.