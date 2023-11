Visitação ao Cemitério requer mais atenção neste Dia de Finados

A visitação ao Cemitério Municipal São Judas Tadeu neste Dia de Finados requer um pouco mais de atenção por conta dos danos causados pelo temporal que atingiu Campo Mourão nesta semana. Apesar da força tarefa realizada pelo município para remoção das árvores caídas e limpeza do espaço, não houve tempo suficiente para deixar o local nas condições ideais para receber os visitantes.

“Infelizmente o vendaval que atingiu nossa cidade três dias antes dessa data tradicional de visitação derrubou muitas árvores, que acabaram quebrando alguns túmulos e deixando muita sujeira. Nosso cemitério é muito grande e em tão pouco tempo não é possível deixar nas condições ideais, por isso pedimos a compreensão e colaboração dos visitantes”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA), Francos Sanches.

A recomendação é que os visitantes tenham mais atenção ao circular pelo local, por conta de alguns túmulos que quebraram e até mesmo galhos que ainda não foram removidos. Uma equipe da Vigilância em Saúde também estará nos portões do Cemitério repassando orientações sobre os cuidados para evitar a dengue.

A orientação, como em todos os anos, é evitar flores com pétalas que acumulam água e retirar a embalagem de plástico dos vasos. No Dia de Finados fica proibido qualquer tipo de comércio no interior do Cemitério.