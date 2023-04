Projeto com Viagem Romaria realiza sonhos de pessoas em Farol

Um grupo formado por 42 pessoas de Farol participa de uma viagem romaria para Aparecida do Norte neste final de semana, com retorno nesta terça-feira, 4. A viagem é promovida pelo Município de Farol através do Projeto Natal Iluminado, que contempla pessoas que decoram suas casas no período natalino. O prefeito Oclecio Meneses e a primeira-dama, Eliane, que também é secretária de Assistência Social participam da viagem, realizada com ônibus (Padrão Turismo) do próprio município.

De acordo com Eliane, o programa contempla pessoas sorteadas em um cadastro referente as decorações natalinas nas residências no final do ano.

A dona de casa Edinalva Alves de Barros Leite, 56, é uma das contempladas da viagem. Ela ressalta que nunca tinha viajado para Aparecida do Norte e que a oportunidade era um antigo sonho. “Sempre tive vontade de fazer essa peregrinação, e só agora com esse projeto consegui realizá-lo. Só tenha a agradecer a Deus e a administração por essa realização”, salientou Edinalva.

Já a jovem Yasmim Haiani, 21, disse que a viagem romaria é um presente que marca a sua vida. Ela embarcou no ônibus demonstrando muita alegria e satisfação.

Por sua vez, o prefeito Oclecio Meneses falou da importância do projeto, contribuindo com um clima natalino envolvendo moradores e integrando a comunidade com incentivo a fé e devoção à Nossa Senhora Aparecida. “É um projeto do bem, em que a comunidade é incentivada e reconhecida ao amor e religiosidade”, frisou o prefeito Oclecio.