PRF apreende veículo abarrotado com cigarros contrabandeados, em Farol

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta segunda-feira (28), na BR-272, em Farol, um veículo I/Toyota Hilux SW4 carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os policiais realizavam uma fiscalização focada no combate à criminalidade, quando deram ordem de parada ao veículo, que seguia em alta velocidade no sentido Campo Mourão. O condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga.

Houve a necessidade do acompanhamento tático e em determinado momento, um dos pneus estourou, porém, mesmo assim ele adentrou em uma plantação e, após, em uma área de mata, onde conseguiu fugir antes da chegada da equipe PRF.

Em fiscalização nas partes internas e também no bagageiro foram constatados que o veículo estava completamente carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai, aproximadamente 22.500 maços.

Também descobriu-se tratar-se de veículo clonado. Um trabalho de perícia será feito para identificar quando e onde este automóvel, que portava placas de Bataguassu/MS, foi furtado ou roubado.

O veículo e o contrabando foram encaminhados ao depósito da Receita Federal em Maringá. O prejuízo ao crime organizado ultrapassa cento e cinquenta mil reais.