PRF apreende mais de 400 quilos de maconha e 33 quilos de skank, em Farol

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no sábado (22), próximo a Farol, cerca de 402 quilos de maconha e 33 quilos de skank. Os produtos entorpecentes eram transportados por um homem em uma caminhonete Fiat Toro, pela rodovia BR-272.

A equipe policial abordou o veículo no início da tarde para verificação de rotina. Dentro do automóvel, que teve as placas trocadas e, era roubado, os policiais encontraram as drogas.

O motorista foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.

Com informações: PRF Maringá