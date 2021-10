CM/Futsal perde para o Atlântico e se despede da LNF

Com derrota por 3 a 1, o Campo Mourão Futsal se despediu da Liga Nacional nesta temporada de 2021. O time mourãoense foi superado pelo Atlântico Erechim, na manhã deste sábado (30) na Arena UTFPR, em Campo Mourão, com um show à parte da Torcida Organizada Jovem, que apoiou o carneiro tricolor do início ao fim.

O JOGO

Depois de um primeiro tempo equilibrado, os times foram para o intervalo com o placar marcando 1 a 1. Na segunda etapa, quando faltavam cinco minutos para o fim, o carneiro tricolor passou a utilizar o goleiro linha e não foi feliz na estratégia. Os gaúchos acabaram marcando o segundo e terceiro gol, eliminando qualquer possibilidade de Campo Mourão vencer no tempo normal e levar o jogo para a prorrogação.

FOCO NO ESTADUAL

Esta foi a terceira participação de Campo Mourão na LNF, depois de ingressar na competição nacional em 2019. Agora, as atenções estarão para as semifinais do Paranaense Série Ouro, que começam já a partir de quarta-feira, dia 03, quando Campo Mourão vai a Umuarama enfrentar o time da casa. O jogo da volta será no dia 10, em Campo Mourão, na Arena UTFPR.