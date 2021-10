PM prende ladrão que invadiu casa de mulher e roubou celular em Farol

Uma moradora da Vila Mendes, em Farol, teve a casa invadida por um jovem conhecido dela na noite dessa segunda-feira. Após chutar a porta e entrar, ele roubou o celular da moradora e fugiu.

A Polícia Militar recebeu a informação do crime, foi até a casa da vitima e ela contou quem seria o autor, informando até o nome da mãe dele. A mulher disse que estava no sofá, assistindo televisão, quando o ladrão invadiu a casa e tirou o celular de suas mãos.

A equipe saiu em diligências e ainda nas proximidades do local, na rua Goiás, localizou um rapaz com as características informadas pela mulher. Ao avistar a equipe policial, o rapaz correu para os fundos de uma residência, onde foi detido e reconhecido pela vítima.

O celular roubado estava em seu bolso. A PM encaminhou o jovem para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru.