PM prende homem com duas armas em Engenheiro Beltrão

Após denúncia, e numa ação rápida, a equipe da Polícia Militar de Engenheiro Beltrão, com apoio da Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos por porte ilegal de armas na tarde desta segunda-feira.

O suspeito estava armado em um bar, no Conjunto Andorinhas. Os policiais localizaram no local uma carabina artesanal calibre 12 e uma espingarda calibre 28, com três cartuchos deflagrados. Em seguida, na casa dele, a equipe apreendeu três cartuchos calibre 28 deflagrados.

De acordo com informações do sargento Edwin Sontag, comandante do destacamento da PM de Engenheiro Beltrão, o detido chegou há pouco tempo na cidade, vindo do município Tamboara.

“Já havia denúncias de que ele andava portando arma e havia feito disparos. Por esse motivo já vinha sendo investigado pela equipe de plantão e acabou sendo preso em flagrante na tarde de hoje (ontem)”, disse o sargento, lembrando que o suspeito responde por outros crimes, inclusive homicídio.

Além do sargento Sontag, participaram da operação, o cabo Diego Chiafitela, a soldado Morigi e o Soldado Cirilo. Pela Polícia Civil, deram apoio o delegado Wagner Quintão e o investigador Daniel.

