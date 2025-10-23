“Operação Virtude” da PM chega a Farol

“Em continuidade à Operação Virtude, a equipe da Patrulha Maria da Penha do 11º Batalhão de Polícia Militar realizou, no Espaço Qualidade de Vida, no município de Farol, uma palestra com o tema “Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa”.

Estiveram presentes no evento o prefeito e a primeira-dama, representantes do CRAS, da Secretaria de Assistência Social, adolescentes do projeto “Para Elas”, idosos do programa “Melhor Idade” e policiais militares, totalizando aproximadamente 45 participantes.

A Operação Virtude tem como objetivo conscientizar a população sobre os direitos da pessoa idosa, promover o enfrentamento à violência, incentivar o respeito e o cuidado com os idosos, além de fortalecer os laços entre a comunidade e a Polícia Militar na promoção da segurança e da dignidade humana.