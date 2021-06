Morre o ex-vice-prefeito de Farol, Natalício Saraiva

O município de Farol, que completa nesta quarta-feira, 28 anos de emancipação político-administrativa, amanheceu de luto pela morte do agricultor e ex-vice-prefeito da cidade, Natalicio Saraiva dos Santos, 65 anos. Ele também foi vereador e o primeiro presidente da Câmara do Município, no início da década de 90.

Natal, como era mais conhecido, morreu por volta das 6h30 desta quarta-feira (23), vitimado pelo câncer, doença que enfrentava já há algum tempo.

O agricultor, que nasceu em Moreira Sales, exerceu o cargo de vice-prefeito em quatro gestões, duas vezes nos mandatos do ex-prefeito Edson Martins e outras duas nas gestões da ex-prefeita Angela Kraus. Na eleição do ano passado, disputou uma cadeira na Câmara de Vereadores, mas não foi eleito.

A ex-prefeita Angela Kraus, lamentou a morte de Natal, lembrando que ele foi uma das pessoas que mais contribuiu para a emancipação de Farol. “Uma pessoa que vai fazer muita falta e que ajudou a construir a história de Farol. O Natal batalhou muito desde o inicio para a emancipação da cidade, foi o primeiro presidente da Câmara e criou a Lei Orgânica do Município. Era como irmão, pessoa muito temente a Deus e que lutou muito para sobreviver”, disse Angela.

O prefeito de Farol, Oclécio Menezes também lamentou o falecimento de Natal, e decretou luto oficial de três dias. “Com muita tristeza recebemos a notícia do falecimento de nosso amigo, um líder político e comunitário, que marcou a história do município, fazendo parte da emancipação política. Era uma pessoa querida e que eu admirava, independente das divergências política”, declarou Menezes. O velório será realizado na Casa da Cultura, mas o horário ainda não foi definido pela família.