Trânsito de Campo Mourão passa por alterações

A Diretoria de Trânsito (Diretran) iniciou, em toda a cidade, alterações na sinalização das vias, visando melhorias e segurança para pedestres e veículos. Uma delas é na Avenida Capitão Índio Bandeira, entre as ruas Santos Dumont e Panambi, onde fica proibido estacionamento paralelo ao canteiro central. “Essa alteração se fez necessário, por se tratar de um trecho onde havia um estreitamento na avenida, gerando conflitos nos cruzamentos”, explicou o diretor o diretor de Trânsito Luiz Sminka.

Ele ressalta que naquele trecho, de duas pistas de rolamento, a via apresenta uma curvatura. “Ao se aproximar do cruzamento com a Rua Santos Dumont, a pista é estreitada para apenas uma pista de rolamento, obrigando quem está na pista da esquerda, aguardar para acessar a pista da direita. Essa manobra vem gerando conflitos no trânsito se tornando um gargalo nestes cruzamentos”, reforçou o diretor.

Outro problema do estacionamento paralelo ao canteiro é a dificuldade do transporte coletivo realizar a manobra para acessar a Avenida Capitão Índio Bandeira. “Esses conflitos são mais intensos, principalmente em horários de pico”, observa Sminka. Ele pede que a população tenha paciência e atenção na sinalização, pois as alterações visam melhorias no geral e não no individual.

A engenheira de Trânsito da Diretran, Cristiane Homan Razzini, explica que as análises no trânsito são feitas em um contexto geral, para que não haja interferência ou impactos em outros locais. “Muitas vezes uma alteração na sinalização em um determinado ponto, pode causar impactos em outro. Diante disto o que muitas vezes parece ser uma solução pontual em um cruzamento, por exemplo, pode gerar conflitos em outros cruzamentos”, explicou.

Ela complementa que os estacionamentos nos canteiros centrais causam muitos problemas pela falta de visibilidade ao realizar o cruzamento, visto que os veículos tendem a avançar a pista preferencial (avenida) para que consigam visualizar a possibilidade de passagem.

BAIRROS

Nos bairros Jardim Cidade Nova, Conjunto Antilhas e Conjunto Mundo Novo, também estão ocorrendo alterações no sentido do tráfego. Sminka explica que está sendo implantado o sistema binário nestas localidades. “Essas alterações se fazem necessárias devido a estrutura das vias que não comportam estacionamento dos dois lados e fluxo em dois sentidos. Muitas dessas vias são estreitas, o que prejudica o fluxo quando dois veículos são estacionados em ambos os lados”, justifica.

A engenheira Cristiane Razzini frisa que a tendência é que esse sistema de binário (que torna vias de mão dupla em sentido único), sejam implantados em outras localidades na cidade. “Recebemos muitas reclamações de munícipes, quanto a esse problema de veículos estacionados nos dois lados impossibilitando a passagem de outros”, ressalta.

Segundo ela, entre os benefícios de se implantar o sistema binário estão a diminuição de conflitos na realização de conversão à esquerda, interferências na travessia de pedestres e ciclistas, devido a diminuição de pontos de observação, além de reduzir os números de pontos problemáticos de movimentos conflitantes e convergentes de veículos em um cruzamento.

“A implantação desse sistema nesses bairros está em fase de finalização da sinalização horizontal. Dentro de alguns dias será implantada a sinalização vertical, e com isso pedimos a população dessa região que fiquem atentos para evitar conflitos e acidentes”, complementa.