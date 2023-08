Mãe e filha morrem atropeladas na BR-272, trevo de Martinópolis

Uma tragédia abalou o distrito de Martinópolis (entre Farol e Janiópolis) no início da noite deste domingo, 27, na rodovia BR 272. Mãe e filha, identificadas por Cleonice Oliveira e Allne Fernanda, respectvmente, morreram atropeladas por um veículo GM/Cruze, enquanto atravessavam a rodovia.

Conforme as primeiras informações, as duas moravam na Vila Rural do distrito e estavam retornando da 23ª Festa das Orquídeas e do Peixe, na cidade de Maripá.

Ao desembarcarem do ônibus, no trevo que acesso a Martinópolis, elas teriam tentado atravessar a rodovia por trás do coletivo, não percebendo a aproximação do automóvel que as atingiu, em cheio.

Com o forte impacto, ambas foram lançadas na rodovia e morreram no local. A filha, de aproximadamente 25 anos, era ministra da Eucaristia na capela da comunidade.

O Cruze era dirigido por um homem, a princípio morador em Primavera do Oeste. Ele não se feriu. Uma equipe da Secretaria de Saúde de Farol foi ao local para prestar apoio e atendeu familiares das vítimas que passaram mal diante da tragédia.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Cientifica foram acionadas para os procedimentos e apuração sobre as circunstâncias do acidente. Os corpos foram recolhidos pelo IML de Campo Mourão.