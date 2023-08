Acidente em cabeceira de ponte mata dois jovens em Nova Cantu

Um trágico acidente ocorrido na madrugada deste domingo, 27, tirou a vida de dois jovens, de 19 e 22 anos, na rodovia BR-239, em Nova Cantu. O carro em que eles estavam, um Fiat Uno, bateu na cabeceira de uma ponte no Rio Tonete provocando a morte de ambos.

De acordo com informações da Polícia Militar, um outro homem, de 28 anos, que também estava no carro, teve apenas ferimentos leves. Entre os mortos, está o condutor do veiculo, de 22 anos.

Ele chegou a ser encaminhado para o hospital da cidade após o acidente, mas não resistiu aos ferimentos. Já o passageiro, de 19 anos, morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.