Homem é morto com facãozadas após briga em bar na cidade de Farol

Um homem de 62 anos, identificado por José Aparecido de Oliveira, foi morto com golpes de facão na noite desta quarta-feira, 3, na cidade de Farol. O crime teria ocorrido após uma discussão em um bar, que a principio pertencia à própria vitima.

A Polícia Militar chegou rapidamente e isolou a área, preservando o local para os trabalhos de investigação da Polícia Civil e Científica. A motivação do crime ainda será apurada pela polícia.

O autor, ou autores do homicídio, fugiram do local e ainda são procurados pela Polícia Militar. O corpo da vítima será recolhido pelo IML de Campo Mourão para exame de autópsia. Foi o primeiro homicídio do ano na cidade de Farol.