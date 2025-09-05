Polícia Militar prende casal e apreende drogas em Iretama

A Polícia Militar de Iretama prendeu um casal suspeito de tráfico de drogas na área central do município na noite desta quinta-feira (4). A ação teve início após denúncia anônima informando que um homem havia adquirido entorpecentes em uma residência já conhecida pelo intenso movimento de usuários.

O suspeito, de 48 anos, foi abordado nas proximidades e, durante revista pessoal, os policiais encontraram duas pedras de crack (0,8 g) escondidas em sua carteira de cigarros. Ele confessou ter comprado a droga na referida casa.

Ao chegar ao imóvel, a equipe encontrou um casal. O homem, de 35 anos, correu para dentro da residência levando a mão à cintura, enquanto a mulher, de 26, tentou fechar o portão. Após a abordagem, o indivíduo entregou um simulacro de pistola que carregava na cintura.

Na sequência, os policiais realizaram buscas na casa, onde foram localizados: 23 pedras de crack embaladas em plástico e fita isolante; uma porção de maconha (0,5 g); R$ 759,40 em espécie, entre cédulas e moedas; uma máquina de cartão Mercado Pago e dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, o casal foi preso e encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à delegacia de Polícia Civil de Iretama para os procedimentos cabíveis.