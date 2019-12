Farol com inscrições abertas para concurso público

A prefeitura de Farol está com inscrições abertas para o concurso público, que tem prova marcada 9 de fevereiro de 2020. As regras, requisitos e informações sobre o concurso estão publicadas no Diário Oficial Eletrônico, do dia 20 de dezembro.

O concurso será realizado nas áreas da saúde, educação, vigilância e outras secretarias. As inscrições estão sendo realizadas no site: https://www.eplconcursos.com.br/ e devem prosseguir até o dia 13 de janeiro de 2020.

São 17 vagas abertas para 11 cargos além de cadastro de reserva para motorista. A taxa de inscrição depende do cargo e vai de R$ 40,00 a R$ 100,00.

Os salários vão de R$ 1.073, 33 para o cargo de instrutor de inglês e uma carga horário de 40 horas, até o maior salário para o cargo de médico, no valor de R$ 10.137,76 para 20 horas semanais. A prova será aplicada no dia 9 de fevereiro na cidade de Farol.

AS VAGAS SÃO PARA OS SEGUINTES CARGOS:

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

ENFERMEIRO

FARMACÊUTICO

INSTRUTOR DE INGLÊS

MÉDICO

MONITOR DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

MOTORISTA

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL VIGIA