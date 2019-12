Mega da Virada: mourãoenses apostam e fazem planos com “super prêmio” de R$ 300 milhões

O movimento nas casas lotéricas de Campo Mourão deverá triplicar neste fim de ano, por conta do sorteio da Mega da Virada, que acontece no próximo dia 31 de dezembro. Pudera, são cerca de R$ 300 milhões em jogo, prêmio que o próprio apostador tem dificuldade em decidir o que fazer, caso seja o ganhador.

“É muito dinheiro, seria até bom sair para mais de uma pessoa”, diz Edinel Monteiro, 50 anos. De uma coisa ele não tem dúvida: “Quem ganhar vai ficar tranquilo para o resto da vida. A gente tem que arriscar para também estar dentro desse jogo, mas em caso de levar essa bolada, a primeira coisa é dar conforto para a família e viver bem a vida”, completa.

Iaroslau Framkiw, 65 anos, também chegou cedo hoje em uma casa lotérica na área central de Campo Mourão. Com uma camisa do Grêmio, disse que arriscou em seis apostas. “Não costumo jogar em loteria, mas a Mega da Virada chama a atenção pelo prêmio. Fiz seis apostas e se ganhar quero ajudar as entidades que tanto precisam”, solidariza-se, sem dar mais detalhes do destino do prêmio.

O sorteio será realizado no dia 31 e as apostas serão encerradas às 18h do mesmo dia. Ao contrário dos sorteios anteriores, a Mega da Virada não acumula. Pelas regras do concurso, se ninguém fizer as seis dezenas, o prêmio é pago aos acertadores da quina. Em 2018, 52 apostadores que fizeram a quina dividiram pouco mais de R$ 302 milhões.

A aposta simples custa R$ 4,50, mas quem fizer essa opção, segundo a Caixa, tem uma chance em 50 milhões de acertar as seis dezenas premiadas. Já os apostadores que puderem investir mais em um bilhete, aumentam muito as chances. A aposta de oito números, por exemplo, custa R$ 126, e as chances passam a ser de uma em 1,787 milhão de apostas.

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega-Sena e aplicar o prêmio estimado na Poupança da CAIXA, terá uma renda mensal de R$ 861,3 mil para realizar todos os seus sonhos.

COMO APOSTAR

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2019, em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA (IBC) podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.