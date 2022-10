Bit Profissões traz em outubro um Super lançamento para Campo Mourão: o curso de Auxiliar de Necropsia

Composto por aulas 100% presenciais, o curso de Necropsia da escola BIT utilizará um método moderno no ensino das Ciências Mortuárias: Aulas teóricas combinadas com visitas técnicas e atividades práticas de sutura e instrumentação.

Segundo BenHur Berbet – C.E.O da BIT PROFISSÕES –, “o mercado precisa de profissionais para atuar na área mortuária. A área pós-morte desperta a curiosidade de muita gente, uns têm interesse em saber mais, outros ficam com medo, mas uma coisa é realidade: Está em falta em todo o Brasil pessoas aptas a desempenhar esse trabalho de auxiliar o legista no IML e atender as famílias, atuar em hospitais e também em funerárias, realizando os procedimentos de conservação do corpo após a morte. A nossa instituição está procurando essas pessoas interessadas e quer oferecer uma oportunidade de capacitação”, disse ele.

O lançamento do curso aconteceu no mês de agosto e contou com a participação de um agente de perícia que explicou como é realizada uma necropsia de uma pessoa carbonizada. Nessa oportunidade 27 candidatos foram selecionados para estudar e ainda receberam bolsas de desconto.

O treinamento começa nessa terça-feira, dia 11 de outubro, mas ainda dá tempo de correr atrás de uma vaga. Como três candidatos que participaram do lançamento do curso acabaram desistindo, a escola reabriu o processo de recrutamento que irá até a próxima segunda-feira, no dia 17 de outubro.

O treinamento tem duração média de 7 meses, o aluno receberá um certificado de 100 horas de curso válido em todo o território nacional e estará apto para fazer o concurso da Polícia e para trabalhar em funerárias e hospitais.

Para saber mais sobre a capacitação a escola disponibilizou um número de WhatsApp, é o (44) 99823-8737 e, através dele, você conversa diretamente com o coordenador do curso e tira todas as suas dúvidas.