Acidente na BR 272 mata morador de Farol

O motorista de uma caminhoneta da marca/modelo Hafei Ruiyi, com placas de Farol, morreu em um acidente ocorrido na noite desta sexta-feira, na rodovia BR 272, entre Campo Mourão e Farol.

A vítima, identificada por David Albert Ramos 36 anos, morava em Farol e bateu de frente com uma carreta, com placas de Juranda, carregada com calcário. Ramos foi ejetado do veículo e morreu no local. O automóvel pegou fogo.

Chovia na hora do acidente e, segundo informações, o motorista da caminhoneta dirigia sentido Farol/Campo Mourão e estaria na pista contrária quando bateu na carreta. Equipes do Siate e Samu estiveram no local, mas o homem já estava morto.

O motorista da carreta disse que ia para Goioerê, onde deixaria o veículo para ser descarregado na segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal vai apurar as circunstâncias do acidente.