Vendaval causa estragos em Engenheiro Beltrão

A chuva que chegou acompanhada de fortes ventos no início da noite dessa sexta-feira, 18, causou destruição e transtornos em várias localidades do município de Engenheiro Beltrão.

O temporal durou cerca de 10 minutos, mas o suficiente para causar danos em vários pontos da cidade como quedas de árvores e destelhamento de casas. No conjunto Andorinhas, uma residência teve boa parte do seu telhado arrancado.

A situação mais grave ocorreu às margens da rodovia PR-317, onde parte da cobertura do antigo Posto do Hércules não suportou as fortes rajadas de vento e acabou cedendo, deixando estrutura metálica comprometida.

Durante a tarde e início de noite, as equipes da Secretaria Municipal de Obras e da Defesa Civil trabalharam para auxiliar às famílias que tiveram suas casas atingidas pelo temporal.

Com informações e foto: Jornal Enfoque Regional