CM/Futsal recebe o Toledo neste domingo pela LNF

Há quatro rodadas do final da primeira fase da Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal tenta entrar de vez na zona de classificação e embalar rumo aos playoffs da competição. Neste domingo, 20, às 11h00, o Carneirão recebe o Esporte Futuro/Toledo (PR) na Arena UTFPR (Belin Carolo), para outro duelo paranaense pela LNF.

Será o chamado “jogo de seis pontos”, já que os toledanos estão na 18° colocação, com 20 pontos, apenas um a mais que Campo Mourão, hoje o 19° com 19 pontos.

No time mourãoense, além do fixo Lé e o ala Douglinhas, que seguem se recuperando de cirurgia, o ala Kadu, também fica de fora por conta de uma lesão de joelho.

Com preços promocionais, os ingressos para o jogo custam apenas R$ 10,00 a arquibancada e R$ 20,00 as cadeiras nos setores A e B. Estão à venda no site do Campo Mourão Futsal e na portaria do ginásio.