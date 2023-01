Veículo carregado com cigarros leva tiros, bate em barranco e é apreendido pela polícia, em Engenheiro Beltrão

Um veículo VW/Virtus carregado com cigarros contrabandeados bateu em um barranco na PR-317, trevo de acesso à cidade de Terra Boa, e foi abandonado pelo motorista. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira.

A equipe do 11° Batalhão de Policia Militar foi acionada para dar apoio à Polícia Rodoviária Estadual e verificou que a alguns metros do local do acidente havia um VW/Jetta de cor preta abandonado.

Foi verificado que a placa não condizia com os dados do chassi e, logo depois, os policiais encontraram no interior do carro munições cal. 9 mm e cal. 12.

O veículo carregado com os cigarros será entregue pela equipe da Polícia Rodoviária à Receita Federal em Maringá. No VW/Virtus havia marcas de disparos de arma de fogo, reforçando a suspeita de que houve tentativa de assalto.