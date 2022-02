Veículo capota e deixa duas mulheres feridas na rodovia PR-317

Duas mulheres ficaram feridas após o veículo em viajavam capotar na rodovia PR-317, entre Engenheiro Beltrão e Peabiru, próximo ao distrito de Sertãozinho. Uma delas ficou presa às ferragens do automóvel, um VW/Fox, placas de Marília (SP).

O acidente ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (14). Segundo as informações, o veículo seguia sentido Engenheiro Beltrão a Campo Mourão, quando em uma reta, por motivos ainda desconhecidos, a motorista perdeu o controle da direção e capotou, no canteiro que divide as duas pistas.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e até o Aeromédico foram acionados e quando chegaram ao local uma das vítimas já estava do lado de fora do veículo, deitada na grama. Já a outra mulher estava encarcerada no interior do veículo, que precisou ter as partes laterais cortadas pelos bombeiros para fazer o resgate.

Um dos pneus do veículo estava estourado, porém ainda não se sabe se esse seria o motivo do capotamento ou se o mesmo se rasgou após o veículo ir parar fora da pista. A Polícia Rodoviária Estadual vai apurar as circunstâncias do acidente. Uma das vítimas foi encaminhada de helicóptero para ser medicada em Maringá e a outra teria sido levada para um hospital de Campo Mourão.