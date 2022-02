Pivo sul-mato-grossense chega ao Campo Mourão Futsal

O pivô sul-mato-grossense Vitor Henrique Nogueira, de 21 anos, é mais um reforço que defenderá as cores do Carneirão Tricolor em 2022. O atleta estava no Juventude AG, de Dourados (MS), equipe pela qual disputou a Liga Nacional no ano passado.

Jovem, como a maioria do elenco mourãoense neste ano, Vitor chega cheio de vontade de mostrar serviço. “Estou muito motivado para trabalhar em um dos maiores clubes do Brasil. Espero que seja um ano de muitas vitórias e títulos, e que eu possa desempenhar o meu melhor para ajudar o clube”, afirmou o jogador que se apresentou nesta sexta-feira para a comissão técnica do Carneirão.