Caminhão é apreendido com grande quantidade de celulares e cigarros eletrônicos contrabandeados

Durante uma operação realizada na rodovia PR-317, neste domingo, 28, policiais rodoviários estaduais efetuaram a abordagem de um caminhão Volvo/FH440, emplacado em Minas Gerais com uma carga de ovos.

Porém, no interior da carga, foram localizados dezenas de caixas com embalagens contendo celulares e cigarros eletrônicos, oriundos do Paraguai. No total, foram apreendidos 1.126 celulares, e 4.738 unidades de cigarros eletrônicos e acessórios.

Segundo o motorista, natural do Rio Grande do Sul, a carga saiu de Cascavel, com destino Sorocaba/SP. O condutor foi preso e conduzido à sede da Polícia Federal de Maringá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de contrabando/descaminho.

O caminhão e a carga também foram apreendidos, acarretando em prejuízo de mais de um R$ 1 milhão ao crime organizado.

MAIS CONTRABANDO

Ainda neste domingo, 28, a Polícia Rodoviária de Peabiru abordou um veiculo Ford/KA, com placas de Taubate-SP, com 990 maços de cigarros da marca Eight e 440 maços da marca Gift, além de dois aparelhos celulares da marca Xiome, modelo 12 configurando o crime de contrabando.

A mercadoria foi na entregue na Receita Federal de Maringá. O motorista e mais um passageiro do veículo responderão em liberdade pelo crime de contrabando/descaminho.