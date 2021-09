Decreto extingue toque de recolher e libera eventos para até 1.000 pessoas

O Comitê de Saúde reunido nesta quinta-feira (16) aprovou novas deliberações sobre o enfrentamento da Covid-19 no município que serão publicadas em decreto nesta sexta-feira (17) no órgão oficial eletrônico do município. O documento segue decreto do governo do Estado, que traz entre as novidades o fim do horário de confinamento domiciliar (toque de recolher).

Outra decisão é a liberação de eventos para até 1.000 participantes, com as seguintes regras: locais abertos (60 por cento da capacidade) e locais fechados (50 por cento). Em ambos os casos será exigido esquema vacinal completo ou teste para Covid-19 realizado com antecedência de 48 horas. Está liberada também a ocupação de até 50 por cento das salas de cinema.

O novo decreto libera a presença de público em eventos esportivos, também limitado a 1.000 pessoas, comprovação de esquema vacinal ou teste e ocupação máxima de 50 por cento da capacidade do local. Nos bares e restaurantes fica extinto limite de pessoas por mesa. Continuam em vigor os protocolos sanitários no que se refere a uso de máscaras e higienização com álcool em gel.

Permanece decretada situação de emergência em saúde pública no município como medida de enfrentamento da pandemia. O cumprimento das normas será fiscalizado pelas equipes do município, com apoio da Polícia Militar em caso de necessidade.