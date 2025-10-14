Audiência pública irá debater restrições de veículos de grande porte no centro de Campo Mourão

A segurança viária e a mobilidade urbana de Campo Mourão estarão em pauta na próxima quinta-feira (16), às 19h30, na audiência pública que será realizada no plenário da Câmara Municipal de Campo Mourão. O evento terá como foco a circulação de veículos de grande porte na região central da cidade e seus impactos no tráfego e na segurança dos usuários das vias.

A iniciativa partiu do vereador Escrivão Parma, autor do Requerimento. Segundo ele, o trânsito urbano do município apresenta desafios estruturais, especialmente no que diz respeito à convivência entre modais de transporte e à segurança dos deslocamentos em áreas de maior concentração populacional.

“A crescente circulação de veículos pesados no centro, sobretudo nos horários de maior fluxo, tem potencializado riscos de acidentes e dificultado a mobilidade. A audiência visa discutir alternativas viáveis com base em critérios técnicos e legais”, afirmou o parlamentar.

A proposta do encontro é reunir representantes do poder público municipal, órgãos de segurança, entidades da sociedade civil organizada e instituições de ensino, a fim de analisar a viabilidade e os impactos de uma eventual restrição à circulação de veículos de grande porte na área central.

“A circulação intensa de caminhões e outros veículos pesados na área central tem gerado preocupações quanto ao risco de acidentes e à mobilidade urbana. A audiência pública será um espaço democrático de escuta e formulação de propostas, com foco na redução de acidentes, eficiência no tráfego e sustentabilidade urbana”, comentou.