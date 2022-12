Suspeito de matar homem degolado em Quinta do Sol é preso

Em cumprimento a um mandado de prisão pela Comarca de Engenheiro Beltrão, policiais civis das delegacias de Beltrão e Barbosa Ferraz prenderam em Corumbataí do Sul, um homem acusado de ter degolado um morador de Quinta do Sol, no início do mês de novembro.

Gilson Martins, 42 anos, foi encontrado morto às margens do Rio da Várzea, no município de Quinta do Sol, no dia 8 de novembro. Segundo a Polícia Civil, ele foi degolado e quase teve a cabeça separada do corpo pelo agressor.

Um morador de Quinta do Sol que passava pelo local avistou o homem caído às margens da estrada de acesso ao Assentamento Marajó, com um corte profundo no pescoço e acionou a polícia.

A ordem judicial para prisão do suspeito partiu da Vara Criminal de Engenheiro Beltrão, onde ele é acusado do crime. O detido foi apresentado na unidade do Departamento Penitenciário (Depen) em Engenheiro Beltrão, onde permanece à disposição da Justiça.

Com informações: Polícia Civil