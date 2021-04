Residência é destruída pelo fogo em Engenheiro Beltrão

Uma residência foi consumida por um incêndio em Engenheiro Beltrão. O fato ocorreu na Rua Crisântemo, no conjunto Paulo Grande, na manhã desta terça-feira (6). O proprietário, com apoio de vizinhos, conseguiu retirar pouca coisa do imóvel antes que o fogo tomasse conta de tudo.

Segundo as informações, o fogo começou por volta das 10h, possivelmente causado pelo botijão de gás, na cozinha. O caminhão-pipa da prefeitura foi acionado e iniciou o combate às chamas. O caminhão de uma empresa da cidade e a Brigada de Incêndio da Coamo também deram apoio no combate às chamas.

O fogo foi controlado, mas a casa ficou praticamente destruída. O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão chegou a ser acionado, mas retornou da metade do caminho, ao ser informado que as chamas já estavam controladas.

Como perdeu praticamente tudo, a família precisa de ajuda. Quem puder doar móveis, roupas, alimentos e até mesmo materiais de construção, pode entrar em contato pelo telefone (44) 9 8858 5567.

(Informações: Enfoque Regional)