Vacinados contra a covid-19 são convidados a doar alimentos para Casa do Câncer

Uma ação envolvendo parceria entre o Rotary Club de Campo Mourão, Associação de Senhoras de Rotarianos (ASR) e a Casa de Apoio aos Doentes de Câncer, está solicitando que ao receber a segunda dose da vacina contra a covid-19, a pessoa faça a doação de um quilo de alimento.

Os produtos arrecadados serão doados para a Casa de Apoio aos Doentes de Câncer de Campo Mourão, a qual serve marmitas para pacientes oncológicos do hospital Santa Casa. Famílias carentes também serão atendidas.

O encaminhamento dos alimentos será feito pela Secretaria de Ação Social do Município. A segunda dose da vacina aos idosos começou nesta segunda-feira e prossegue nesta primeira etapa até quinta-feira (8).

A vacinação acontece na Casa da Cultura e no pátio da Unespar, no sistema drive thru. No local haverá um carro sinalizado para receber as doações.

A secretaria de Saúde alerta também para que as pessoas fiquem atentas com a data da segunda dose da vacina. O calendário tem sido divulgado pela prefeitura, mas a procura tem sido baixa. Vale lembrar que a eficácia da vacina depende da segunda dose.