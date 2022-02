Rapaz é preso com 28 kg de drogas na rodoviária de Engenheiro Beltrão

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 27 anos, por tráfico de drogas na rodoviária de Engenheiro Beltrão, por volta das 22h45 dessa quarta-feira. Ele viajava em um ônibus que fazia a linha Jesuitas/Curitiba, quando os policiais receberam denúncia anônima de que um passageiro estaria transportando drogas.

Com apoio de uma equipe do destacamento de Quinta do Sol, a PM de Beltrão abordou o coletivo na chegada ao terminal rodoviário, identificaram o passageiro e encontraram a droga em uma mala, no bagageiro.

Foram apreendidos 30 tabletes de maconha, totalizando 28 quilos da droga. Encaminhado para a delegacia, ele contou que pegou a droga em Jesuítas para levar até Minas Gerais.